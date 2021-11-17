Как краснодарские "черные риелторы" обманули десятки пожилых людей

В громком уголовном деле о похищении в столице Кубани более десятка квартир у одиноких пенсионеров появились новые эпизоды. Однако до сих пор основные участники этой разбойной кооперации всего лишь "устанавливаются", то есть находятся в тени, и не исключено, что смогут избежать наказания.

82-летняя Евгения Тихоновна Зенкова до сих пор не может вернуть в собственность свой дом в Краснодаре из-за мифических долгов. Фото: Владимир Аносов/РГ

В феврале горожане бурно обсуждали сообщения о том, как группа аферистов в пандемию провела, как говорится, средь бела дня целую серию сделок по договорам купли-продажи недвижимости, присвоив себе имущество пожилых одиноких людей. Как правило, сами пострадавшие ни о чем не догадывались и узнавали о своем новом статусе из квитанций на оплату ЖКУ либо от соседей и правоохранителей.

Наша газета дважды рассказывала в феврале нынешнего года о том, как страдают обманутые мошенниками пожилые люди ("Призрак на улице Коммунаров" и "Черные покупатели в квадрате"). Вскоре после этого уголовное дело прокуратура изъяла из производства полиции и передала в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как выяснили следователи, злоумышленники подыскивали оставшихся без присмотра пенсионеров, наводили справки об их имуществе, а затем предлагали свои услуги по уходу. Порой в руки аферистов попадали паспорта жертв, и тогда от имени стариков составлялись договоры купли-продажи по заниженной стоимости и подавались в МФЦ. В результате буквально через неделю новый хозяин перепродавал недвижимость третьим лицам, и, как говорится, вуаля - квадратных метров как не бывало!

Количество ложных сделок трудно подсчитать, ведь далеко не все пострадавшие нашли силы отстаивать свои права, а кого-то уже и нет в живых. Арестованная 12 апреля покупательница большого числа квартир Виктория Смирнова (имя и фамилия изменены. - Ред.), а по совместительству владелица учреждения по уходу за престарелыми и инвалидами, входившая, по данным следствия, в группу подозреваемых, до сих пор хранит молчание, не желая выдавать своих сообщников.

- Круг причастных лиц продолжает устанавливаться, - рассказал старший следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Краснодарскому краю Сергей Кобзев. - Сложность заключается в том, что для совершения преступления участники преступной группы привлекали лиц без определенного места жительства.

В руки аферистов попадали паспорта пенсионеров, и от их имени составлялись договоры купли-продажи по заниженной стоимости

Однако то, о чем умолчит человек, невольно выдадут документы. В "РГ" имеются копии сразу нескольких сомнительных договоров, где фигурирует эта бизнес-леди.

Одна из историй произошла в Майкопе. Старый дом 79-летнего жителя Адыгеи не обладал коммерческой привлекательностью - обветшалое строение шло под снос. Зато участок в шесть соток, на котором стоял фундамент, расположен в центральной части города на улице Островского, 102 и наверняка заинтересовал бы потенциального покупателя.

Хозяин строения Михаил Рябцев жил один, его изредка навещала дочь Елена. Женщина работала на заводе, времени ухаживать за пожилым родителем не было, поэтому не раз предлагала отцу переехать к ней. Тот каждый раз отказывался, не желая, по-видимому, доставлять лишних хлопот. Была еще одна причина: последние несколько лет за ним присматривала соседка - то в комнатах приберет, то печь растопит, да и вместе с ним сходит на почту за пенсией. И вот однажды Елене позвонили из риелторского агентства и сообщили, что дом Михаила Алексеевича практически продан.

- Это случилось в июле прошлого года, и, признаюсь, я не сразу поверила услышанному, подумала, мол, это чей-то злой розыгрыш, - вспоминает Рябцева. - Оказалось, документы уже в регистрационной палате, и только благодаря тому, что земельный участок не был поставлен на кадастровый учет, сделка застопорилась. Соседку я знаю - она воспитывает троих детей, официально нигде не работает. По словам отца, сначала она просто просила у него деньги в долг на собственные нужды, но возвращать их, видимо, не собиралась и вместо этого раз в два месяца прибиралась у него. Во время одного из таких посещений и пропал паспорт папы. Пришлось срочно его восстанавливать, а параллельно с помощью адвоката аннулировать вдруг появившиеся доверенности на распоряжение домом.

Любопытно, что первую из двух этих доверенностей на имя Виктории Смирновой от 25 июня 2020 года Рябцевы так и не увидели. Зато есть документ от девятого июля, свидетельствующий о том, как поспешно она передала свое право некоему Андрею Якубовичу из города Орла. Документ заверен подписью врио нотариуса Краснодарского нотариального округа Тамарой Цикуниб. Однако после того как Якубовичу отказали в регистрации права из-за проблем с оформлением земельного участка, 23 июля был срочно составлен акт купли-продажи дома, в котором в качестве продавца фигурирует уже сам Михаил Алексеевич Рябцев, а в качестве покупателя - Смирнова.

Но сделка, к счастью, не состоялась: через майкопского нотариуса удалось отменить доверенности на продажу дома.

Правда, данный случай стоит особняком, так как большинство незаконных сделок прошли успешно.

- Несколько лет назад в Краснодаре исчезла пожилая женщина Нина Прокофьевна Рисун 1927 года рождения. Это произошло вскоре после того, как была продана ее квартира в центре Краснодара на улице Котовского, 94, - рассказывает юрист Михаил Кривецкий, ранее защищавший интересы обманутой мошенниками 82-летней краснодарки. - Жилье по договору дарения сначала было передано в собственность Виктории Смирновой, а позже перепродано покупательнице, которая прописана в квартире, ранее принадлежавшей опять-таки Смирновой.

А уже в марте нынешнего года эту квартиру площадью более 45 квадратных метров приобретает 32-летняя сотрудница МФЦ на завидно выгодных условиях (на фоне уже начавшегося ценового шторма на рынке недвижимости) - всего за 1,55 миллиона рублей. Однако, как только разгорелся скандал с "черными риелторами", в мае покупательница неожиданно покидает Краснодар, временно регистрируясь в станице Полтавской. Согласно выписке из ЕГРН, та самая квартира находится в собственности... сотрудника одного из правоохранительных ведомств соседней области.

- Исходя из вновь открывшихся обстоятельств видно, что так или иначе круг контактов главной фигурантки дела составляют вполне влиятельные граждане, - подытоживает Кривецкий. - И в данный момент у сообщников Смирновой, если таковые имеются, может быть мнимое ощущение безнаказанности. Они понимают, что выдавать их она не намерена, поскольку тогда ее действия могут быть переквалифицированы на куда более тяжкую статью - организация преступного сообщества.

Статья была напечатана в "РГ-Неделе" 17 февраля 2021 года. Фото: Владимир Аносов/РГ

Сейчас в производстве краевого управления Следственного комитета находятся шесть установленных эпизодов фактов мошенничества. По трем из них права пенсионеров уже восстановлены в судах. Так, ветерану труда Лидии Фоминой, проживающей в однокомнатной квартире на улице Стасова, удалось вернуть в собственность свое единственное жилье: почерковедческая экспертиза показала, что подпись Фоминой на купчей сделана чужой рукой.

Аналогичным образом разрешилось дело 82-летней Евгении Зенковой. Однако победа справедливости омрачилась другим тяжелым обстоятельством: ее саманный домик на улице Красных Партизан до сих пор находится под арестом из-за мифических долгов. Осенью прошлого года Евгения Тихоновна по совету знакомых обратилась к адвокату, который оказался аферистом. Вместо того чтобы писать обращения во все инстанции, юрист предложил заключить задним числом (от 29 января 2019 года) фиктивный договор займа под залог дома. Якобы это поможет ему оспаривать в суде право "фиктивного собственника".

Так что пока в данных делах не то чтобы точку, даже запятую не поставишь.

Мнение

Сергей Тараненко, член Коллегии адвокатов Краснодарского края "Екатеринодар":

- Основная проблема в том, что сотрудники государственных органов, судов и правоохранительной системы нередко формально подходят к жалобам одиноких пенсионеров. Ни одна из систем не бросается оперативно восстанавливать права граждан, и мошенники об этом знают. Зачастую все сводится к принятию решения об отказе в возбуждении уголовного дела с формулировкой: "Имеются признаки гражданско-правовых отношений. Рекомендуем заявителю обратиться в суд с соответствующим заявлением". А для этого нужно идти к профессиональным юристам и оплачивать их услуги и государственные пошлины, что в итоге для незащищенной категории граждан не всегда представляется возможным.