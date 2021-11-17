Музеи Крыма обжалуют решение суда о передаче скифского золота Украине

Музеи Крыма намерены до февраля обжаловать в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда страны о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

- Состоялось совещание в Москве по этому поводу, - рассказала она РИА Новости.

Умрихина пояснила, что необходимые документы администрации музеев должны подготовить и подать до февраля 2022 года, и добавила, что до сих пор Апелляционный суд Амстердама не передал судебное решение крымским музейщикам.

Ранее Министерство культуры РФ поддержало музеи Крыма в их стремлении вернуть экспонаты.

В октябре Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. При этом решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Коллекция золота из четырех крымских музеев, около 2000 артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией.