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17.11.2021 11:35
Рубрика: Происшествия

В Крыму суд наложил арест на два земельных участка у Тихой бухты

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Крым № 260(8611)
Феодосийский городской суд наложил арест на два земельных участка по 30 соток каждый в поселке Орджоникидзе. Обеспечительную меру приняла судья Елена Тимохина по иску прокуратуры Феодосии, которая пытается остановить застройку земли у побережья вблизи ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта".

Скандал из-за попытки застроить живописное местечко разгорелся в декабре 2020 года. На прибрежном земельном участке в районе садового товарищества "Волна-2" появилась тяжелая техника, хотя администрация Феодосии выдала собственнику "предостережение о недопущении нарушения земельного и градостроительного законодательства". Оказалось, что право собственности на землю было оформлено еще в 2011 год с видом "гостиничное обслуживание и общественное питание". Еще раньше, в 2009 году, местные депутаты утвердили временное положение о проведении аукциона и провели конкурс для продажи участков, хотя по закону не имели права этого делать.

Фото: Илья Изотов/РГ
Как крымским заповедникам возвращают земли, отнятые при Украине

Запись в Едином госреестре недвижимости свидетельствует, что нынешний собственник участка Александр Прогнимак зарегистрировал права на землю в сентябре 2020 года. До этого с марта 2016-го она принадлежала другому частному лицу. В выписке из ЕГРН также отмечается: "Сведения о расположении земельного участка в границах ООПТ, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков отсутствуют". И вот теперь суд наложил арест на эти участки и запретил нынешнему владельцу Прогнимаку совершать с ними сделки и вести строительные работы до вынесения окончательного решения по делу. Судебное заседание по сути вопроса назначено на 30 ноября 2021 года.

- Это первая юридически значимая победа в деле возвращения уникального крымского побережья в собственность муниципального образования, - считает депутат Феодосийского городского совета Артем Мельниченко. - И она стала возможной благодаря неравнодушным жителям Орджоникидзе, которые не захотели мириться с махинациями властей как в украинский, так и в российский период. Именно активисты поселка уже почти год всеми силами привлекают внимание к проблеме уничтожения природного ландшафта близ Орджоникидзе. И, как оказалось, не зря: прокуратура Феодосии согласилась с их доводами и подала иск в суд о возврате участков в собственность муниципального образования.

Кстати

Ранее общественности при поддержке двух министерств правительства Крыма удалось отстоять земельные участки площадью 0,15 и 0,23 гектара у родника Лягушка на границе Карадагского заповедника. Их выделил еще в 2005 году Щебетовский поссовет для ведения сельского хозяйства и индивидуального жилищного строительства. А в апреле 2019 года там появился забор и начались строительные работы.

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