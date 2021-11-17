Видео: легковушка поразила Сеть эффектным прыжком

Обычно такие кадры можно увидеть лишь в голливудских боевиках: разогнавшийся автомобиль взмывает над землей и, пролетев несколько метров, приземляется, а затем, как ни в чем не бывало, продолжает гонку. Но жителям Краснодара удалось увидеть этот трюк воочию, причем исполнил его не дипломированный каскадер, а местный автомобилист, пожелавший остаться неизвестным.

Действо происходило на пересечении улиц Калинина и Котовского. Владелец белого Hyundai так спешил проскочить перекресток на зеленый свет, что не сбросил скорость перед трамвайными путями. А их дорожники обрамили небольшой насыпью, которая послужила отличным трамплином.

Подпрыгнув на пригорке, машина птицей взлетела на высоту не менее метра и по 6-7-метровой дуге перелетела практически весь перекресток. А вот приземлилась неудачно, потеряв при ударе об асфальт бампер и устроив жестокое испытание подвескам. Позже в краевом ГУ МВД подтвердили, что инцидент зарегистрирован как ДТП, отметив, что это был служебный автомобиль.

Краснодарцы в соцсетях этим видео делятся с явной гордостью, подшучивая на тему "первого летающего автомобиля не только в мире, но и на Кубани". На зарубежных интернет-ресурсах пользователи сначала наивно предположили, что за рулем, не иначе, был сам Джейсон Борн или Доминик Торетто, а когда эта версия не подтвердилась, то вынуждены были признать, что да, российские водители - the best.