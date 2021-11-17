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17.11.2021 12:50
Рубрика: Происшествия

Задержан экс-глава департамента сельского хозяйства Севастополя

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: СК РФ по Республике Крым и Севастополю. Фото: СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
Фото: СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Бывшего руководителя департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадима Кирпичникова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на установку киосков на пляже и набережной. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

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В отношении Кирпичникова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ. Нарушения были выявлены во время проверки прокуратуры Севастополя.

Выяснилось, что осенью 2020 года он как начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя (позднее преобразовано в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка) заключил без конкурса договоры на установку трех нестационарных торговых объектов на пляже "Мыс Хрустальный" и набережной Корнилова с коммерческой фирмой и частным предпринимателем. При этом в двух случаях был необоснованно применен понижающий коэффициент.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, цена за размещение торговых объектов в результате была снижена в 100 раз. Действия Кирпичникова принесли ущерб бюджету Севастополя на сумму более миллиона рублей.

В СК рассказали, что в рамках уголовного дела при поддержке спецподразделения Росгвардии ОМОН "Беркут" состоялись обыски на бывшем месте работы чиновника и у него дома. Изъяты представляющие интерес для следствия предметы и документы. Экс-чиновник сейчас находится в статусе подозреваемого. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Накануне в правительстве Севастополя сообщили, что контракт с Кирпичниковым не был продлен из-за вопросов, возникших у правоохранителей к работе чиновника.

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