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17.11.2021 19:29
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Тагиле возбудили дело после кражи "Спутника V" из больницы

Текст: Юлия Мякишева

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело после кражи вакцин от коронавируса, рассказал журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Он отметил, что в ходе проверки сотрудники городской больницы №4 внесли корректировки в свои показания. Оказалось, что пропали не 320 доз "Гам-Ковид-Вака", как сообщалось ранее, а 280. Это 140 ампул.

По предварительным данным, ущерб составил 130 тысяч рублей. Максимальное наказание за такое преступление - лишение свободы на срок до пяти лет.

По словам полковника Горелых, полицейским пришлось применить полиграф, чтобы ускорить процесс раскрытия кражи, и завтра оперативные мероприятия с использованием такой техники продолжат. В территориальный отдел полиции отправили дополнительные силы личного состава для помощи в расследовании ЧП.

Напомним, о краже стало известно 16 ноября. Пропали медикаменты, предположительно, в период с 16 часов вечера 15 ноября по 8 утра 16 ноября. Днем больницу охраняет ЧОП, а вечером - охранник.

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