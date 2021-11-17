Renault анонсировала электрический кроссовер в ретростиле

Renault 26 ноября представит концептуальный кроссовер Air4 с дизайном по мотивам легендарной малолитражки Renault 4L. В преддверии скорой премьеры машины на своей странице в Instagram компания разместила затемненное промовидео (тизер).

На видео можно заметить близко посаженные друг к другу круглые фары, плавные бока и малый наклон лобового стекла - это явная отсылка к Renault 4L. Технических подробностей о машине пока нет, поступит ли она в производство - тоже вопрос.

Заметим, 26 ноября исполняется 60 лет с момента начала выпуска Renault 4L. Эта переднеприводная модель производилась три десятилетия и стала одной из самых массовых французских машин - в 1961-1992 гг. выпустили более 8 миллионов Renault 4L.

Для технической культуры во Франции этот автомобиль так же важен, как Volkswagen Beetle для Германии. Оригинальный Renault 4L оснащался бензиновыми моторами объемом от 0,6 до 1,1 л, они развивали мощность до 34 л.с.