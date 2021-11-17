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17.11.2021 15:43
Рубрика: Общество

Сенатор-медик: Альтернатива QR-кодам - только строгие ограничения

Текст: Дмитрий Гончарук
Палаты Федерального Собрания рассмотрят проект закона об обязательных QR-кодах до конца года, надеется член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

"Я надеюсь, что парламент примет закон (до конца года - прим. ред.), документ нужный", - сказал Круглый РИА Новости.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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По словам сенатора, альтернатива предлагаемым мерам - только строгие ограничения, что будет очень неблагоприятно для граждан и экономики. Поэтому он недоумевает, что "некоторые политики, включая и федеральный уровень, пытаются набрать политические очки на этом законе".

Круглый также напомнил, что регионы уже вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест. "Ряд ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса работает и без закона, но с принятием федерального закона упорядочить те меры проще", - добавил он.

Правительство России 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, согласно которым на время эпидемии серьезно поменяются правила повседневной жизни: для прохода и нахождения в общественных местах, а также отправляясь в путешествие на поезде или самолете, нужно будет обязательно предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

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