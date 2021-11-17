СК Беларуси оценил действия польских силовиков в отношении мигрантов

Действия польских силовиков в отношении мигрантов на КПП "Брузги" являются преступлением против безопасности человечества. Такую оценку произошедшему дали в Следственном комитете Беларуси.

"За ночь следователями проведен осмотр, в ходе которого в местах применения специальных средств, а именно слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат польской стороной, изъяты многочисленные объекты, в том числе фрагменты металлических и полимерных предметов от боеприпасов, травянистой растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия", - приводит слова представителя СК агентство БЕЛТА.

Как отмечается, следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ст.128 УК Беларуси - "Преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью".

Как рассказали сами беженцы, они пытались перейти границу из-за отчаяния. "В ответ же полился газ. Было очень страшно даже мне, взрослому, что говорить о детях?" - цитирует БЕЛТА одного из них. Помимо слезоточивого газа, польские силовики применили водометы, несмотря на то, что температура воздуха было около нуля, а согреться беженцам было негде.

"Многим из нас нет обратного пути в Ирак. Германия обещала нас принять. Мы доберемся туда", - отмечают мигранты.