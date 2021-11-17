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17.11.2021 18:41
Рубрика: Общество

Ушел из жизни последний министр здравоохранения СССР

Текст: Ирина Краснопольская
Скончался Игорь Николаевич Денисов - выдающийся советский и российский государственный деятель, организатор здравоохранения, ведущий отечественный специалист в области подготовки медицинских кадров, академик РАМН и РАН. В очень непростое, в очень сложное время, с апреля 1990 года вплоть до развала СССР, он руководил Минздравом СССР. С 2010 года Игорь Николаевич работал в Сеченовском медуниверситете первым проектором, советником ректора, руководителем кафедры.
Игорь Денисов. Фото: Валентин Черединцев/ ТАСС Игорь Денисов. Фото: Валентин Черединцев/ ТАСС
Игорь Денисов. Фото: Валентин Черединцев/ ТАСС

При участии Игоря Николаевича в стране сформирована служба экстренной медицины, заложены основы страховой медицины. Он был разработчиком концепции непрерывной профессиональной подготовки врачебных кадров, государственных образовательных стандартов для медицинских и фармацевтических вузов, нормативных и информационных материалов по аттестации специалистов здравоохранения. Он - инициатор перевода учреждений здравоохранения на новые условия хозяйственной деятельности.

Первая в России кафедра семейной медицины появилась благодаря Игорю Николаевичу. Преодолев сомнения коллег и бюрократические барьеры, Денисов сумел доказать, насколько необходимо врачу знать состояние здоровья своих пациентов и их родственников, уметь оказывать им всестороннюю медицинскую помощь. Это его, Денисова, заслуга - открытие в нашей стране 50 кафедр и курсов семейной медицины и более 10 000 подготовленных врачей общей практики. В Сеченовском Университете на кафедре семейной медицины разработаны и внедрены дистанционное образование для врачей с использованием телекоммуникационных технологий и интернета, система накопительных кредитов в непрерывном медицинском образовании, кредитно-модульная организация учебного процесса… Игорь Николаевич был членом Американской академии семейных врачей. Он автор более 600 печатных работ, посвященных медицинской науке и практике. В том числе "Руководство по клиническому обследованию больного", "Клинические рекомендации для практикующих врачей", "Справочник-путеводитель практикующего врача", "Общая врачебная практика (семейная медицина)".

- Это невосполнимая потеря для всего медицинского сообщества страны, - сказал ректор Сеченовского Университета, академик РАН Петр Глыбочко. - Всю свою жизнь Игорь Николаевич был связан с благородной профессией врача. Будучи основоположником семейной медицины в Российской Федерации Игорь Николаевич внес огромный вклад в развитие отечественного здравоохранения, подготовку медицинских кадров. Разделяем скорбь и тяжесть утраты. Имя Игоря Николаевича Денисова сохранится в сердцах его коллег, учеников, друзей. Будет вписано в историю российской медицины.

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