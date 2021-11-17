В 2022 году "Пушкинскую карту" пополнят на 5000 рублей

Оформление карты занимает считанные минуты, если у вас есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Если нет, то сначала подтвердить учетную запись можно онлайн через банк, в центре обслуживания, с помощью электронной подписи или через Почту России. Потом заполняете анкету, загружаете мобильное приложение "Госуслуги. Культура" и получаете свою карту. На все это потребуется не более пяти минут.

Купить билеты по карте можно несколькими способами. Через приложение "Госуслуги. Культура", на сайте учреждения, куда собираетесь пойти - там есть пометка, что событие доступно по программе "Пушкинская карта". Можно воспользоваться билетными операторами Яндекс.Афиша, Kassir, Ticketland и др. Можно купить билет в кассе театра или музея. В полночь на 1 января "культурные деньги" сгорят.

Самый дешевый билет, доступный по карте, стоит несколько десятков рублей. Чуть более двух тысяч придется потратить на балеты "Пахита" в Мариинском театре или "Собор Парижской богоматери" в Новосибирском оперном.