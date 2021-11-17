В 2022 году "Пушкинскую карту" пополнят на 5000 рублей

Новости

СМИ: Тесть Кокорина напал на человека в Подмосковье 21:40
Ученые разработали прототип телефона для собак 21:27
За сутки 106 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 21:08
МИД: Обвинения в адрес РФ призваны отвлечь от ситуации на границе Беларуси 21:02
В Ингушетии будут судить подозреваемых в обналичивании 172 млн рублей 21:01
По делу Раковой в РАНХиГС выявили 12 фиктивно трудоустроенных сотрудников 20:48
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата по ценам на автотопливо 20:33
Александр Сидякин назначен врио руководителя исполкома "Единой России" 20:24
Ученые выяснили, как получить супериммунитет к коронавирусу 20:13
В Совфеде предложили сделать условия кредитов прозрачнее для потребителей 20:06
Опубликована дипломатическая переписка Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции 19:52
Новым главой исполкома "Единой России" станет Александр Сидякин 19:32
Патрушев и Салливан обсудили меры повышения доверия между Россией и США 19:11
Роскомнадзор допустил возможность блокировки The Insider 19:07
Анна Попова: Необходимо привить от гриппа всех переболевших коронавирусом 19:04
Сенатор предложила создать график выплат за несостоявшиеся туры 18:49
Лукашенко и Меркель провели очередной телефонный разговор 18:43
В трамваях появятся "тревожные кнопки" 18:38
В Чехии вводят ограничения для невакцинированных и не болевших COVID-19 18:33
Задержаны участники драки в электропоезде МЦК 18:29
Захарова высказалась о сроках сертификации "Северного потока-2" 18:25
Беларусь прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября 18:12
Главред "МУЗ-ТВ" заплатит крупный штрафы за ЛГБТ-пропаганду 18:12
Попова: Кабмин изучит выдачу QR-кодов по уровню антител к коронавирусу 18:06
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Я краснею" 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 20:32
Рубрика: Культура

В 2022 году "Пушкинскую карту" пополнят на 5000 рублей

Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)
Программа "Пушкинская карта" для молодых в возрасте от 14 до 22 стартовала 1 сентября. Уже за первые три дня карту оформили более миллиона школьников и студентов, к концу сентября их количество превысило два миллиона. Все оформившие карту получают 3000 рублей, которые можно потратить на театр, музей, концерт, экскурсию. Программа рассчитана не на один год, и в 2022 году баланс "Пушкинских карт" пополнится уже на 5000 рублей. Тратить их можно весь год, выбирая события из более 16 тысяч вариантов.

Оформление карты занимает считанные минуты, если у вас есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Если нет, то сначала подтвердить учетную запись можно онлайн через банк, в центре обслуживания, с помощью электронной подписи или через Почту России. Потом заполняете анкету, загружаете мобильное приложение "Госуслуги. Культура" и получаете свою карту. На все это потребуется не более пяти минут.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В афише "Пушкинской карты" - 16 тысяч спектаклей, выставок и концертов

Купить билеты по карте можно несколькими способами. Через приложение "Госуслуги. Культура", на сайте учреждения, куда собираетесь пойти - там есть пометка, что событие доступно по программе "Пушкинская карта". Можно воспользоваться билетными операторами Яндекс.Афиша, Kassir, Ticketland и др. Можно купить билет в кассе театра или музея. В полночь на 1 января "культурные деньги" сгорят.

Самый дешевый билет, доступный по карте, стоит несколько десятков рублей. Чуть более двух тысяч придется потратить на балеты "Пахита" в Мариинском театре или "Собор Парижской богоматери" в Новосибирском оперном.

Культура Арт Музеи и памятники РГ-Видео

Главное сегодня

Путин указал обозначить пределы допустимого в генетике
Опубликована дипломатическая переписка Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции
Попова: Кабмин изучит выдачу QR-кодов по уровню антител к коронавирусу
Британский истребитель F-35 рухнул в Средиземное море
Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках реновации
В пандемию звезды увлеклись экспериментами
Как во времена ковида попасть на фестиваль комиксов в тосканскую Лукку