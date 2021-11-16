Что нужно знать о "Пушкинской карте" тем, кому исполняется 14 лет

Буквально за три дня работы программы "Пушкинскую карту" оформили более миллиона школьников и студентов, к концу сентября их количество превысило два миллиона. За месяц они потратили более 270 миллионов рублей и купили более 360 тысяч билетов. Самыми активными регионами помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали Новосибирская, Ростовская, Нижегородская, Свердловская области, Республика Татарстан, Пермский край.

"РГ" уже подробно рассказывала, как оформить "Пушкинскую карту" и потратить "культурные" деньги. Но вопросы остаются, особенно у ребят, которым должно исполниться 14 лет в конце года. Их очень волнует, успеют ли они получить карту и потратить деньги до 31 декабря 2021 года.

Сколько времени занимает оформление "Пушкинской карты"?

Считанные минуты, если у вас есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Если нет, то сначала подтвердить учетную запись можно онлайн через банк, в центре обслуживания, с помощью электронной подписи (УКЭП) или через Почту России. Потом заполняете анкету, загружаете мобильное приложение "Госуслуги. Культура" и получаете свою самую культурную карту. На все это потребуется не более пяти минут.

Если же по каким-то причинам вы не можете оформить виртуальную "Пушкинскую карту", то можете обратиться в любое отделение Почта Банка и оформить там пластиковую карту. Правда, в этом случае изготовление и доставка карты займет около восьми дней.

Если мне исполнится 14 лет в декабре, успею ли я оформить "Пушкинскую карту"?

Как вы уже поняли, чтобы оформить на портале госуслуг саму "Пушкинскую карту", нужно всего лишь несколько минут. Но чтобы получить подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", вам понадобится паспорт. Его вам надо будет оформить в первую очередь. В Москве, например, паспорт обещают оформить за 10 дней, если получаете его по месту прописки. Если нет, то срок увеличивается до 30 дней. У тех, кто будет отмечать 14-летие в первых числах декабря, проблем с оформлением "Пушкинской карты" возникнуть не должно.

Стоит ли оформлять "Пушкинскую карту", если я не успею ее получить до 31 декабря?

Конечно, стоит! Более того, это обязательно нужно сделать. Эта программа рассчитана не на один год, и в наступающем 2022 году баланс всех "Пушкинских карт" пополнится уже на 5000 рублей. Тратить их можно весь год, выбирая самые интересные и знаковые события из более 16 тысяч вариантов, которые отобрали для вас эксперты Минкультуры РФ. К программе подключились все 85 регионов и почти 2000 учреждений культуры, как государственных, так и частных.





Где можно купить билеты по "Пушкинской карте"?

Купить билеты на культурные мероприятия можно несколькими способами. Во-первых, через приложение "Госуслуги. Культура". Полная афиша всех событий размещена на портале "Культура". Также можно купить билет непосредственно на сайте учреждения, в которое собираетесь пойти. Обычно там стоит пометка, что это событие доступно по программе "Пушкинская карта". Еще один удобный и доступный способ - воспользоваться популярными билетными операторами, такими как Яндекс.Афиша, Kassir, Ticketland и другие. Наконец, вы можете пойти в понравившийся вам музей или театр и купить билет в кассе. Выбирайте самый удобный для вас способ и спешите потратить "культурные" деньги. Помните, что в ночь с 31 декабря на 1 января они сгорят.

Могу ли я пользоваться "Пушкинской картой", если мне уже исполнилось 23 года?

Да, если вам исполнилось 23 года после того, как вы оформили "Пушкинскую карту". До конца года вы полноценный пользователь карты и можете тратить "культурные" деньги по своему усмотрению.

Кстати

Самый дешевый билет, который можно купить по "Пушкинской карте", стоит всего несколько десятков рублей. За эти деньги вы можете сходить в музей-квартиру Василия Ивановича Белова на выставку "Литературная фотолетопись Вологодчины", побывать на выставке "Романовы" в Историческом музее в Туле или на экскурсии по панораме "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом" в музее-панораме "Сталинградская битва". Любите модные развлечения, тогда вам должен понравиться квест "Русский златоуст" в музейном центре "Палаты" (Владимир).

Самый дорогой билет стоит 3000 рублей. Чуть более двух тысяч придется потратить, например, на билет на балет "Пахира" в Мариинском театре или балет "Собор Парижской богоматери" в Новосибирском театре оперы и балета. Также можно позволить себе экскурсию по музейным объектам и выставкам города Дербента, музею-заповеднику "Елабуга" или отправиться в Гунибский краеведческий музей. А можно вложиться в свое образование и записаться на авторский курс Анны Бутиной "Витраж" во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного творчества.

Всего в афише событий, доступных по Пушкинской карте", более 16 000 спектаклей, выставок, концертов, мастер-классов, лекций, экскурсий и квестов на любой вкус и кошелек. Всю информацию ищете на портале "Культура.РФ".