В ФАС рассказали, как остановить рост цен на дизельное топливо

Четыре меры по сдерживанию роста оптовых цен на зимнее дизельное топливо предложили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Обеспокоенность службы понятна. Если вслед устремятся розничные цены, то впору ждать подорожания грузовых перевозок и сельхозработ, а в результате роста цен на товары на полках магазинов.

На АЗС дизельное топливо с начала октября подорожало в среднем на 1-2 рубля за литр. Фото: Владимир Веленгурин / "Комсомольская правда"

В опте с начала октября цены выросли на 14-16%: в европейской части страны цена за тонну поднималась до 61,5 тысячи рублей, а в Сибири и на Дальнем Востоке - до 68,1 тысячи. На АЗС с начала октября литр дизельного топлива пока подорожал только на 2-4%, в среднем на 1-2 рубля. В минэнерго резкий рост цен объясняли более быстрым, чем обычно, переходом с летних сортов дизеля на зимние сорта, а также высокими ценами на нефть.

Первое предложение ФАС касается норматива продажи дизтоплива на бирже - предлагается повысить его до 10% (сейчас - 7,5%). В антимонопольном ведомстве рассчитывают, что это позволит создать "запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель". По мнению замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, предложение ФАС может оказать воздействие на рынок, но, как правило, крупнейшие нефтяные компании и так используют биржевой механизм сверх заявленных государством норм.

Второе предложение - корректировка демпфирующего механизма, который как раз призван удерживать биржевые цены от резких колебаний. В случае высоких цен на бензин и дизель в Европе при поставках топлива на российский рынок отечественные нефтяные компании получают из бюджета компенсацию (около 63%) от упущенной экспортной выгоды. ФАС предлагает оставить зафиксированные в Налоговом кодексе значения на 2021 год в 2022 году, а также снизить до 10% диапазон, когда возврат акциза нефтяной компании не возмещается, если оптовая цена внутреннего рынка выше зафиксированного в НК РФ значения (сейчас - 20%). ФАС считает необходимым изменить и расчет демпфера путем разделения оптовых цен на дизель на два показателя - лето/межсезонный период и зимний период.

В мае демпфирующий механизм уже был скорректирован. Но его условия на этот год были изменены только для торговли бензином, а в отношении дизеля параметры поменялись лишь на следующие годы.

В результате оптовые цены на топливо в России значительно ниже мировых. Для бензина в мае были снижены на 4 тысячи рублей за тонну индикативные (условные) цены, устанавливаемые государством, при превышении которых нефтяные компании начинают получать выплаты из бюджета.

Условия демпфера в мае 2021 года для дизтоплива не менялись, поэтому рост мировых цен на нефть этой осенью оказал более сильное влияние на его стоимость, чем на бензин. Соответственно, рост цен в опте привел к подорожанию топлива в рознице.

Оптимизация налоговых режимов - более интересная мера, считает Фролов. По его мнению, сохранение условной цены для определения демпфирующей надбавки на прежнем уровне (без учета инфляции) в 2022 году и увеличение вероятности получения налогового вычета может снизить зависимость внутреннего топливного рынка РФ от рынков внешних.

Третье предложение ФАС касается самого проблемного в смысле цен и обеспечения топливом региона - Дальнего Востока, а также некоторых других отдаленных районов страны. ФАС предлагает предоставлять субсидию на транспортировку топлива, что, по мнению службы, позволит снизить стоимость на 4 тысячи рублей за тонну.

На Дальнем Востоке работают только два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) - Комсомольский и Хабаровский. Значительные объемы топлива сюда привозят из других регионов страны. Большинство АЗС на Дальнем Востоке не принадлежат крупным нефтяным компаниям, то есть они не могут делать большие запасы - на это просто не хватает средств. В результате здесь возникают локальные дефициты разных видов топлива. Субсидирование перевозок позволит снизить цены на завозимое топливо и избежать его нехватки.

Наконец, четвертое предложение касается проработки комплекса мер по реализации дизельного топлива надлежащего качества. В ФАС отмечают, что сейчас на рынке имеют место случаи, когда приобретается авиакеросин, из которого затем производят суррогатный дизель. "Антимонопольная служба предлагает ФНС, Росстандарту совместно с нефтяными компаниями провести контрольные мероприятия и пресечь деятельность недобросовестных компаний по производству суррогатного топлива. Также эта мера обеспечит актуализацию сведений о начислении акциза на дизель", - заявили в ФАС.

По мнению экспертов, предлагаемые антимонопольщиками меры окажут положительное влияние на оптовые цены. При этом в целом по стране снижения розничных цен на дизельное топливо ожидать не приходится. В еженедельном отчете ИГ "Петромаркет" говорится, что чистая маржа розничной торговли с 8-12 ноября летним и межсезонным дизелем составляет минус 1 рубль за литр. По зимним сортам точных данных пока нет, но едва ли картина там будет лучше.