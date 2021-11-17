Новости

Netflix запустил сайт с рейтингом самых популярных фильмов и сериалов 12:47
Вышел трейлер испанского ромкома "Случайная знакомая" 12:10
Вышел трейлер нового сезона фантастического сериала "Пространство" 12:09
Вышел трейлер испанского триллера Netflix "Два" 12:00
Появился трейлер второго сезона сериала "Пришельцы из прошлого" 11:50

В новом "Человеке-пауке" может появиться герой Джеймса Франко

Новости
    17.11.2021, 13:36
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Второй трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" продемонстрировал много новых интересных деталей, которые могли остаться незамеченными при первом просмотре.

Так, например, в ролике показывают две версии злодея Зеленого гоблина. На отметке 2:10 аудитории крупным планом представляют персонажа в металлической броне из первого фильма трилогии Сэма Рэйми, а через секунду - совсем в другой экипировке.

В фанатском сообществе сразу же возникли предположения, что во втором случае можно наблюдать не Нормана Осборна, а его сына Гарри.

В предыдущих экранизациях эту роль играли актеры Джеймс Франко и Дэйн ДеХаан.

Учитывая, какое огромное количество персонажей задействовано в проекте, появление еще одного старого знакомого уже не выглядит чем-то сверхудивительным.

Впрочем, никаких подтверждений этой информации нет, поэтому не остается ничего другого, как дождаться премьеры фильма, которая запланирована на 15 декабря.

Новости

Вышел трейлер индийского фильма ужасов Amazon "Чори" 11:38
Модель Мария Ивакова рассталась с актером Никитой Ефремовым 11:18
В Сети появился отрывок из нового хоррора с Брюсом Кэмпбеллом 11:15
Вышел русский трейлер каннибальского сериала с Кристиной Риччи "Шершни" 11:10
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Фото: "Оборотень Джейкоб" из "Сумерек" женится 11:01
В трейлере "Нет пути домой" нашли намеки на пауков Гарфилда и Магуайра 10:40
Вышел трейлер комедии "Не смотрите наверх" со звездным кастом 10:03
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Питер Капальди рассказал о своем костюме в "Докторе Кто" 10:21
Вышел второй трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" на русском языке 08:24
Названа дата выхода второго трейлера нового "Человека-паука" 16.11.2021
⧣ комиксы
Фото: auto.ru
Полноразмерную копию Бэтмобиля выставили на продажу за 75 млн рублей 16.11.2021
Ридли Скотт обрушился с резкой критикой на кинокомиксы и супергероику 15.11.2021
Что Marvel показала на онлайн-выставке Disney Plus Day 12.11.2021