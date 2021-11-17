В новом "Человеке-пауке" может появиться герой Джеймса Франко

Второй трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" продемонстрировал много новых интересных деталей, которые могли остаться незамеченными при первом просмотре.

Так, например, в ролике показывают две версии злодея Зеленого гоблина. На отметке 2:10 аудитории крупным планом представляют персонажа в металлической броне из первого фильма трилогии Сэма Рэйми, а через секунду - совсем в другой экипировке.

So we have 2 different versions of Green Goblin in the trailer. Could it be Harry Osborn from Spider-Man 3, The Amazing Spider-Man 2, or a completely new version? Haven’t heard any leaks about James Franco or Dane DeHaan returning 🤔 pic.twitter.com/o1eZPn0NIu — Oscar Tinker (@OscarTinker4) November 17, 2021

В фанатском сообществе сразу же возникли предположения, что во втором случае можно наблюдать не Нормана Осборна, а его сына Гарри.

В предыдущих экранизациях эту роль играли актеры Джеймс Франко и Дэйн ДеХаан.

Watching the #SpiderManNoWayHome trailer like..is that the shitty Dane Dehaan Green Goblin or the X-Treme James Franco Goblin alongside Defoe? pic.twitter.com/TeUXzNGaqn — Wicked Specialist (@reel_geek) November 17, 2021

Учитывая, какое огромное количество персонажей задействовано в проекте, появление еще одного старого знакомого уже не выглядит чем-то сверхудивительным.

Впрочем, никаких подтверждений этой информации нет, поэтому не остается ничего другого, как дождаться премьеры фильма, которая запланирована на 15 декабря.