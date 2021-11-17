В России будут развивать производство транспондеров

Производство транспондеров будут развивать в России. Компании ООО "Автодор - Платные Дороги" и ООО "Капш Траффикком Руссия" 17 ноября в рамках выставки "Транспорт России" подписали соглашение о создании предприятия "Автодор - Технологии", сообщили в "Автодоре".

Договор предусматривает поставку транспондеров, оборудования и услуг, аппаратных и программных решений в области электронного взимания платы и интеллектуального управления дорожным движением, производимых с использованием опыта и технологий компании "Капш Траффикком Руссия" на территорию России и последующее формирование локального производства.

Соглашение пройдет одобрение в Федеральной антимонопольной службе России.

Компания "Автодор - Платные Дороги" осуществляет операторскую деятельность по обеспечению обслуживания трасс, находящихся в доверительном управлении госкомпании "Автодор", и является одним из крупных эмитентов транспондеров в России. Сотрудничество с ООО "Капш Траффикком Руссия", международным поставщиком высококачественных интеллектуальных транспортных систем, позволит удовлетворить возрастающий с каждым годом спрос среди автомобилистов на транспондеры и повысит качество предоставления клиентских сервисов, предлагаемых пользователям платных дорог, отметили в "Автодоре".