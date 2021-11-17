Viaplay снимет фильм о спасении норвежского золота от нацистов

Сервис потокового видео Viaplay, принадлежащий Nordic Entertainment Group, собирается снять первый оригинальный норвежский фильм в своей коллекции. Об этом сообщает норвежское издание VG. Проект получил название Gulltransporten / Gold Run ("Переправка золота"). В нем будет рассказано о начале немецкой оккупации Норвегии весной 1940 года, когда нацисты собирались конфисковать норвежские золотые запасы.

Картина расскажет о деятельности норвежского движения Сопротивления, чьи слаженные усилия сыграли не последнюю роль в вывозе золота за пределы зоны влияния Вермахта. Cекретарю Стортинга Фредерику Хаслунду удается собрать вокруг себя круг единомышленников, в который входит его сестра Нини, служащие Национального банка, водители-дальнобойщики и знаменитый норвежский поэт Нурдал Григ (чьи стихотворения на русском выходили в переводах А. Ахматовой, Д. Самойлова, Л. Гинзбург и других) для переправки золота в безопасное место.

В итоге золото было отправлено в Великобританию, а затем в Канаду. По окончании войны оно было возвращено на родину за вычетом тех расходов, которые производило норвежское правительство в изгнании.

В фильме сыграет Йон Эйгарден ("Даг", "Лиллехаммер", "Угоняя лошадей"), Свен Нордин ("Валландер", "Скандинавский форсаж"), Аксель Боюм ("Лиллехаммер", "Скандинавский форсаж"). Съемки стартуют в начале 2022 года, премьера на сервисе Viasat также намечена на следующий год.