Видео: пассажиры автобуса скрутили грабителя, поколотили и сдали полиции

"В чем сила, брат?". На канонический вопрос из фильма "Брат" жители колумбийского города Барранкилья, наверняка, ответят: "в сплоченности и отваге, в неравнодушии и вере в себя". Именно эти качества помогли нескольким пассажирам городского автобуса скрутить вооруженного грабителя и сдать его тепленьким полиции. И кто, по-вашему, сейчас в Колумбии герои новостных колонок и соцсетей? Они, конечно.

Обратимся к видео. На нем видно, что злоумышленник дождался, когда в салоне осталось мало пассажиров - один мужчина и две женщины - и, угрожая пистолетом, отнял дневную выручку у водителя. Если бы он удовлетворился этой суммой, то наверное, сумел бы скрыться с места преступления неопознанным, но он позарился на деньги пассажиров. Отняв всё, что мог, грабитель неосторожно повернулся к своим жертвам спиной и направился к выходу.

И тут-то они и набросились на него дружной толпой, свалили с ног и обезоружили. И принялись колотить. Особенно усердствовала дама, у которой злоумышленник перед этим отнял сумочку. Она осыпала пойманного грабителя ударами, пока не появилась полиция, и никакая антиковидная маска, кстати, бедолагу не защитила.

Водитель, помнивший о том, что преступник вооружен, не рискнул лезть в потасовку, зато догадался вызвать ближайший патруль. И лишь после появления стражей порядка отважился покинуть свое рабочее место и отвесить на прощание грабителю пару тумаков.

Сейчас потрепанного в потасовке налетчика проверяют на причастность к аналогичным преступлениям и, если подозрения подтвердятся, то наказание по колумбийским законам будет нешуточным.