Указ губернатора Владимирской области от 17 ноября 2021 года № 189 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 5:

1.1.1. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:

"5.3. С 18.11.2021 до 15.12.2021 деятельность предприятий общественного питания в период с 1.00 часов до 6.00 часов, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов.".

1.1.2. Подпункт 5.4 изложить в следующей редакции:

"5.4. С 18.11.2021 до 15.12.2021 деятельность ночных клубов, баров, дискотек, боулинг-клубов в период с 1.00 часов до 6.00 часов.".

1.1.3. Дополнить подпунктом 5.5 следующего содержания:

"5.5. С 18.11.2021 до 15.12.2021 проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность ночных клубов, баров, дискотек, боулинг-клубов, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.А.Авдеев







