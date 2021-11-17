Володин предложил ввести в Госдуме проверку QR-кодов для госслужащих

Представителей правительства и президента могут начать пускать в Госдуму только с QR-кодами. Подготовить такое решение поручил думскому аппарату спикер палаты Вячеслав Володин.

С инициативой на эту тему на пленарном заседании выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Пусть представители правительства приходят только привитыми, - предложил он. - А то у нас тут красная зона в том углу".

Вячеслав Володин ответил, что депутаты имеют право такое решение принять, потому что речь о государственных служащих. Он обратил внимание на это полпреда правительства в Госдуме Александра Синенко. "А вы зря смеетесь, - сказал Володин. - Правительство законопроект внесло в Государственную Думу, чтобы эта норма была распространена на всех граждан. С себя надо начинать. Вы привиты, Александр Юрьевич?"

Синенко подтвердил, что это так.

"А если вы бы сказали нет, тогда пришлось бы вам из зала выйти, - предупредил Володин, - а правительство направило бы другого полномочного представителя".

Председатель ГД подчеркнул, что QR-код должен быть у всех, кто приходит в ложу, где размещаются представители правительства.

Он также обратился по тому же поводу к полпреду президента в Госдуме Гарри Минху.

"Просьба к аппарату Государственной Думы соответствующие решения принять в рамках пропускной системы, - заявил Володин, - с тем, чтобы был QR-код на вход в Государственную Думу тех, кто идет на обсуждение вопросов не только в зал пленарных заседаний, но и на комитеты".