Захарова высказалась о сроках сертификации "Северного потока-2"

Сертификация газопровода "Северный поток-2" в Европе должна пройти в срок. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что приостановка этого процесса связана с юридическими формальностями. В частности, с необходимостью создания в ФРГ "дочки" компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"Она и должна, это следует из разъяснений [немецкой стороны], стать собственником немецкого участка трассы "Северного потока -2", и будет осуществлять его управление", - цитирует Захарову ТАСС.

Дипломат добавила что соответствующая работа уже проводится. "Мы рассчитываем, что по ее завершению оформление разрешительной документации "Северного потока-2" будет продолжено и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся", - подчеркнула Захарова.