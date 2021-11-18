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18.11.2021 08:28
Рубрика: Страхование

Автостраховщики назвали способы сэкономить на каско молодым водителям

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Автостраховщики назвали молодым водителям способы сэкономить при оформлении каско. Следует всего лишь не "перегружать" полис дополнительными опциями. Об этом рассказала директор направления по управлению портфелем каско "Росгосстрах" Ольга Асташкина, слова которой приводит "Прайм".

Фото: iStock
Сложно запомнить. Названы автобренды, которые чаще всего пишут с ошибками

Так, по словам специалиста, если модель автомобиля не относится к часто угоняемым, можно не страховать GAP (Guaranteed Asset Protection) - защиту от финансовых потерь при естественном уменьшении стоимости автомобиля в процессе эксплуатации.

Также сделать полис дешевле поможет ограничение круга лиц, допущенных к управлению.

"Конечно, потом потребуется оформить дополнительное соглашение о включении нового водителя в полис и доплатить за это. Но в сумме этот вариант все равно выйдет дешевле", - пояснила Асташкина.

Еще одним способом экономии на каско может стать использование безусловной франшизы - когда автомобилист самостоятельно оплачивает часть ремонта при ДТП на определенную сумму или получает возмещение, уменьшенное на эту сумму. По словам эксперта, франшиза в 30 тысяч рублей позволяет сэкономить 15% от стоимости страховки.

"Опыт показывает, что начинающие автомобилисты с такими полисами не тратят его на оформление и ремонт мелких повреждений, практически неизбежных на первых порах и не мешающих совершенствовать водительские навыки", - отметила Ольга Асташкина.