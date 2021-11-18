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18.11.2021 12:01
Рубрика: Легковые авто

Блогер разобрал Volkswagen Taos: чем удивил немецкий кроссовер

Текст: Константин Руссов
Фото: Скриншот с youtube.com Фото: Скриншот с youtube.com
Фото: Скриншот с youtube.com

"Клубный сервис" разобрал Volkswagen Taos, который смог удивить специалистов некоторыми своими решениями, нехарактерными для "бюджетника".

Фото: Istock
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В салоне предсказуемо оказалось мало шумоизолирующих матов: по багажнику разбросаны типичные "ваговские" ромбики из виброизола, но в дверях была обнаружена "шумка", чего нет в Volkswagen Tiguan, она представлена большим листом виброизолирующего материала и блоком из пенопласта. В передней части - всё идентично Skoda Karoq, препарированного "Клубным сервисом" ранее. Жгуты проводов смотаны изолентой, гофра отсутствует.

Производство Volkswagen Taos локализовано в России, но некоторые элементы кузовных деталей имеют португальскую маркировку.

На разборе оказалась предтоповая версия "Таоса", оснащённая системой полного привода 4Motion, поэтому сзади - независимая подвеска, собранная на подрамнике. Кроссовер имеет двойной пластиковый бак, а под ним - кардан и система выхлопа. Характерно типичное для Volkswagen наличие большого количества пластиковых экранов.

Ведущий Илья Свиридов отметил интересную особенность: нехарактерную для "бюджетников" марки часть решений, в числе которых - легкосплавный поворотный кулак.

Так или иначе, а Volkswagen Taos - клон Skoda Karoq. Цены на Taos в России начинаются от 1 754 900 рублей.

#Volkswagen