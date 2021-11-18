Чернышенко запустил заявочную компанию турнира Игры будущего

В Москве стартовала заявочная кампания первого турнира Игры будущего, который состоится в 2023 году. Место проведения турнира будет утверждено в мае 2022 года.

В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев, министр спорта Олег Матыцин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и другие.

Соревнования впервые пройдут в России в 2023 году. Национальные сборные будут состязаться в инновационных дисциплинах с использованием технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта. Партнером турнира стала компания "ЭР-Телеком".

Впервые проект Игр будущего Чернышенко представил в сентябре 2021 года в Казани на форуме "Россия - спортивная держава". В четверг регионам была представлена концепция заявочной кампании, которая призвана определить город или альянс городов для проведения соревнований. Место проведения будет утверждено в мае 2022 года.

"Сегодня мы запускаем заявочную кампанию по выборам города, который примет первые в истории "Игры будущего". Их масштаб колоссален, это даже больше по масштабам, чем чемпионаты мира и Олимпийские игры. В этом новом движении пересекаются три направления, которые представляют министерства, - спорт, наука, технологии. Это позволяет России блистать на мировых рынках, а также объединяет молодежь. Но при этом мы максимально планируем опираться на поддержку бизнес-сообщества и технологических корпораций", - сообщил Чернышенко.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, турнир предлагает абсолютно новый подход к соревнованиям.

"Сейчас век новых форматов, все очень быстро меняется, сервисы находят путь к человеку. Очень хочется, чтобы новый интересный формат был востребован. Уверен, что он найдет своего пользователя, потребителя, что это будет интересно и популярно. Россия стоит у истока чего-то нового, хочется, чтобы у нас все получилось", - сказал Шадаев.

"Сегодня мы не можем представить спорт без высоких технологий. Любое движение может быть оцифровано и понято, - заявил министр спорта Олег Матыцин. Мы сегодня видели, каким было начало олимпийского движения. Мы даем старт фантастическому и историческому проекту, потому что наша молодежь инициативна, хочет быть дееспособна. У каждого из наших городов есть опыт и необходимые амбиции. Этот проект даст нам возможность позиционировать нашу молодежь как лидеров мирового спорта".

Первым послом Игр будущего стала команда Team Spirit, которая в октябре стала победителем турнира по Dota 2 TI10, проходившего в Румынии. Дмитрий Чернышенко вручил спортсменам NFT-токен, подтверждающий их статус. По словам вице-премьера, Team Spirit, вероятно, примет участие в соревнованиях в направлении "киберспорт".