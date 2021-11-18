Cколько стоят самые популярные автомобили России на вторичке

Эксперты проанализировали данные о ценах автомобилей с пробегом в январе - октябре 2021 года и узнали, сколько в 2021 году стоят самые популярные модели рынка новых автомобилей на рынке автомобилей с пробегом. Аналитики взяли за основу рейтинг самых продаваемых в 2021 году моделей новых автомобилей, представленный АЕБ и проверили, сколько в среднем стоят на рынке автомобилей с пробегом модели, вошедшие в топ-10.

В топ-10 самых продаваемых в России моделей новых автомобилей по итогам января - октября 2021 года, по данным АЕБ, входят в порядке убывания Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Niva Legend, Skoda Rapid, Renault Duster и Lada Largus.

Согласно данным "Авито Авто (исследование есть в распоряжении "РГ"), средние цены всех вышеперечисленных моделей на рынке автомобилей с пробегом в России заметно выросли по сравнению с прошлым годом. При этом на рынке автомобилей с пробегом по-прежнему можно найти популярные модели в наличии и дешевле: предложение по ним растет, поскольку владельцы востребованных моделей пользуются моментом для выгодной продажи транспортного средства.

Так, например, новые автомобили Lada Granta стоят в среднем (в зависимости от комплектации) 619 000 рублей, средняя цена автомобилей с пробегом этой же модели составляет 350 000 рублей. Количество объявлений о продаже автомобилей этой модели с пробегом в январе - октябре 2021 года выросло на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новые экземпляры Lada Vesta стоят в среднем (в зависимости от комплектации) 892 000 рублей, а автомобили этой модели с пробегом в среднем на 65,2% дешевле. Предложение автомобилей Lada Vesta с пробегом за год выросло на 30,2%.

В отношении востребованных иномарок действуют те же тренды: например, автомобили модели Kia Rio с пробегом на протяжении прошедших месяцев 2021 года стоили в среднем 635 000 рублей, а новые - 1 141 000 рублей. При этом количество объявлений о продаже Kia Rio с пробегом в январе - октябре 2021 года выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают эксперты, средняя цена всех востребованных моделей на рынке автомобилей с пробегом в 2021 году выросла. Например, автомобили модели Volkswagen Polo с пробегом в январе - октябре 2021 года стоили в среднем на 32,6% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Средние цены других наиболее популярных иномарок на рынке автомобилей с пробегом (Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Duster, Skoda Rapid) показали рост в диапазоне от 20% до 26%.

Автомобили самых востребованных моделей бренда Lada с пробегом также подорожали: Lada Granta - на 16,8%, Lada Vesta - на 18,5%, Lada Niva Legend - на 14,5%, а Lada Largus - на 21,3%.