Дальше инфаркт: Кардиолог рассказала о первом симптоме отрыва тромба

Одна из распространенных причин развития инфаркта связана с отрывом тромба. Опасное состояние, когда тромб направляется в сердце, часто сопровождается резкой болью за грудиной, которая длится более 15 минут. Это первый признак. Помимо боли пациенты отмечают появление слабости, потливости, тошноты, одышки.

При этом боль, что встречается реже, может появиться не только за грудиной, но и в левой руке, обеих руках, в передней поверхности шеи или даже в челюсти, предупредила кандидат медицинских наук, кардиолог Анна Кореневич.

Тромбы в сердце образуются в коронарных артериях - здесь преимущественно происходит отложение холестериновых бляшек. "Из-за воспаления бляшки могут лопнуть", - уточнила врач.

По ее словам, особенно стоит насторожиться пациентам с мерцательной аритмией (она может повлиять на образование тромбов в сердце). Мерцательная аритмия представляет собой нарушение ритма сердца, которое с возрастом только нарастает.

"И если у ваших родственников была или есть мерцательная аритмия, то с высокой долей вероятности она может быть и у вас", - отметила Кореневич.

Материал об этом опубликован на YouTube-канале кардиолога.

Ранее кардиолог объяснила, что в определенном возрасте на серьезные проблемы с сердцем может указывать нетипичная боль. Например, в районе живота. "Даже если у человека боли в животе, спине, надо начинать обследование с кардиограммы", - считает врач.