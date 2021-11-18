Дальше инфаркт: Кардиолог рассказала о первом симптоме отрыва тромба

Новости

Синоптики предупредили об аномальных морозах в ряде регионов России 04:55
В Минэнерго допустили корректировку "демпфера" для бензина и дизтоплива 04:05
Режим ЧС объявлен на западе Канады из-за ливней и наводнений 03:24
Вильфанд предупредил о некомфортной погоде в Москве 20 ноября 02:35
Жители Ижевска сняли на видео падение крупного светящегося объекта 01:58
ЦСКА уступил "Барселоне" в баскетбольной Евролиге 01:20
Небензя: Ситуация в Афганистане не стабилизировалась 01:15
Названы продукты, провоцирующие смертельный диабет 00:38
Штурмовавший Капитолий "викинг" приговорен к 41 месяцу тюрьмы 00:14
Названа доля незаконного оборота табака в России 00:01
Politico: Спонсоры-либералы вложили $410 млн, чтобы не допустить избрания Трампа 17.11.2021
Эксперты назвали безрассудным аукцион по продаже земель сырьевым компаниям в США 17.11.2021
В США смертность от передозировки впервые превысила годовую отметку в 100 тысяч 17.11.2021
В США в медцентре случайно обнаружили пробирки с надписью "оспа" 17.11.2021
УНИКС разгромил лидера Евролиги 17.11.2021
Цена нефти Brent упала ниже 80 долларов впервые с начала октября 17.11.2021
СМИ: Тесть Кокорина напал на человека в Подмосковье 17.11.2021
Ученые разработали прототип телефона для собак 17.11.2021
За сутки 106 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 17.11.2021
МИД: Обвинения в адрес РФ призваны отвлечь от ситуации на границе Беларуси 17.11.2021
В Ингушетии будут судить подозреваемых в обналичивании 172 млн рублей 17.11.2021
По делу Раковой в РАНХиГС выявили 12 фиктивно трудоустроенных сотрудников 17.11.2021
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата по ценам на автотопливо 17.11.2021
Александр Сидякин назначен врио руководителя исполкома "Единой России" 17.11.2021
Ученые выяснили, как получить супериммунитет к коронавирусу 17.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 05:23
Рубрика: Общество

Дальше инфаркт: Кардиолог рассказала о первом симптоме отрыва тромба

Текст: Оксана Грибанова

Одна из распространенных причин развития инфаркта связана с отрывом тромба. Опасное состояние, когда тромб направляется в сердце, часто сопровождается резкой болью за грудиной, которая длится более 15 минут. Это первый признак. Помимо боли пациенты отмечают появление слабости, потливости, тошноты, одышки.

Фото: iStock
Кардиолог объяснила, может ли паническая атака закончиться инфарктом

При этом боль, что встречается реже, может появиться не только за грудиной, но и в левой руке, обеих руках, в передней поверхности шеи или даже в челюсти, предупредила кандидат медицинских наук, кардиолог Анна Кореневич.

Тромбы в сердце образуются в коронарных артериях - здесь преимущественно происходит отложение холестериновых бляшек. "Из-за воспаления бляшки могут лопнуть", - уточнила врач.

По ее словам, особенно стоит насторожиться пациентам с мерцательной аритмией (она может повлиять на образование тромбов в сердце). Мерцательная аритмия представляет собой нарушение ритма сердца, которое с возрастом только нарастает.

"И если у ваших родственников была или есть мерцательная аритмия, то с высокой долей вероятности она может быть и у вас", - отметила Кореневич.

Материал об этом опубликован на YouTube-канале кардиолога.

Ранее кардиолог объяснила, что в определенном возрасте на серьезные проблемы с сердцем может указывать нетипичная боль. Например, в районе живота. "Даже если у человека боли в животе, спине, надо начинать обследование с кардиограммы", - считает врач.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Путину доложили о новом лекарстве от коронавируса
Патрушев и Салливан обсудили меры повышения доверия между Россией и США
Небензя: Ситуация в Афганистане не стабилизировалась
Попова: Кабмин изучит выдачу QR-кодов по уровню антител к коронавирусу
Британский истребитель F-35 рухнул в Средиземное море
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать