Дебютировал Kia Concept EV9, который показал будущее электрокаров марки

Пока в арсенале Kia есть одна электрическая модель, созданная без аналогов с ДВС, - это EV6. На только что открывшемся автосалоне в Лос-Анджелесе компания презентовала концепт будущей новинки - электрического кроссовера с необычными дизайном.

Как и в случае с Hyundai Ioniq Seven Concept, концептуальный кроссовер EV9 демонстрирует лишь вектор развития автомобилей будущего.

"Логичное здесь переплетено с эмоциональным, замысловатые и полные энергии стилистические черты - с мощными, уверенными формами", - так характеризуют новинку в компании.

Из технических подробностей известно, что Concept EV9 имеет трёхрядную компоновку салона, длина автомобиля составляет 4 930 мм, ширина - 2055 мм, высота - 1790 мм, размер колёсной базы составляет 3100 мм.

У внедорожника есть складывающиеся для обеспечения лучшей аэродинамики рейлинги и солнечные панели в капоте. Паспортный запас хода электрической силовой установки составляет 480 км. На станциях типа Fast Charge мощностью 350 кВт можно пополнить запас энергии с 10% до 80% за 20-30 минут.

Кроссовер получил панорамную крышу и просторный салон-гостиную с 27-дюймовым дисплеем на передней панели и выдвижной рулевой панелью.

В электрическом кроссовере предусмотрено три варианта организации пространства салона. "Активный" задействован при движении Concept EV9, этот режим, по словам компании, обеспечивает водителю и пассажирам наиболее оптимальные ощущения от поездки в электрическом кроссовере. Два других можно активировать, когда автомобиль стоит на месте. Режим "Паузы" (Pause Mode) преобразует пространство в гостиную высшего класса с расположением седоков на переднем и третьем рядах лицом друг к другу, кресла второго ряда складываются. Режим "Удовольствие" (Enjoy Mode) предполагает трёхрядную конфигурацию салона, но при этом все сиденья разворачиваются на 180 градусов.

О сроках появления серийной версии Kia Concept EV9 ничего не сообщается. Напомним, в рамках автосалона в Лос-Анджелесе компания Hyundai представила концепт электрического SUV - Ioniq Seven.

Фото: Пресс-служба Kia.

Фото: Пресс-служба Kia.

Фото: Пресс-служба Kia.