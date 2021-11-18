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18.11.2021 17:50
Рубрика: В мире

Депутат бундестага: "Северный поток-2" могут запустить весной 2022 года

Текст: Екатерина Забродина

Еврокомиссия попытается затянуть процесс сертификации оператора газопровода "Северный поток-2", так что его эксплуатация может начаться не раньше следующей весны. Однако сорвать проект не удастся. Такое мнение РИА Новости озвучил депутат немецкого бундестага из фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. В парламенте прошлого созыва он входил в комитет по экономике и энергетике.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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"Не думаю, что проект можно сейчас остановить, что Федеральное сетевое агентство сможет остановить сертификацию "Северного потока-2". Однако Еврокомиссия, скорее всего, попытается затянуть процесс со своей стороны. Запуск в эксплуатацию "Северного потока-2" ожидаю не ранее следующего года, возможно, в апреле или мае", - считает политик.

Ранее Федеральное сетевое агентство заявило, что процесс сертификации оператора (этого требуют нынешние директивы Еврокомиссии) будет заморожен до тех пор, пока не завершится передача основных активов дочерней компании. Именно она выступит уже в качестве нового заявителя на сертификацию. Только тогда ведомство запустит новую проверку документации. Процедура может занять еще четыре месяца.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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