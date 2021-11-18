Эксперт оценила позицию ФАС по рекламе банковских услуг

"Большинство заявителей, которые приходят с жалобами на нарушения их прав участниками финансового рынка в своих обращениях употребляют такие обороты: "но ведь в рекламе обещали", "по телевизору сказали", "в газете написано". Правовой нигилизм и низкий уровень финансовой культуры - это основные причины того, что потребитель не осознает реального положения дел и слепо верит рекламе. Люди подписывают документы об обязательствах, не читая и не проверяя их содержания, будучи искренне уверенными, что соглашаются именно на те самые выгодные предложения, которые увидели в рекламе", - отмечает эксперт.

По ее словам, существующий размер штрафов не поможет решить проблему. "Практика показывает, что пока, увы, штрафы за нарушения находятся на уровне статистической погрешности по сравнению с прибылью, которую эти нарушения приносят. Они для рынка не чувствительны. Поэтому участники финрынка продолжают распространять такую рекламу", - пояснила Лазарева.

"На наш взгляд, нужно серьезно ужесточить не только тарифную сетку штрафов, но и кратно увеличивать их размер за каждый последующий выявленный факт. Кроме того, нам кажется справедливым назначать штрафы не за рекламную кампанию с нарушениями, а за каждое рекламное сообщение, вышедшее в эфир, опубликованное в печатных СМИ и за каждого просмотревшего или прослушавшего такое сообщение в электронных СМИ. Современные системы мониторинга вполне позволяют довольно быстро определить и аудиторию, и количество показов, и переходы по ссылкам", - добавила эксперт, подчеркнув, что эти меры позволят "усилить позиции потребителя во взаимоотношениях с бизнесом, имеющим за спиной штат юристов".

Ранее заместитель руководителя ФАС Карина Таукенова заявила на совещании с представителями Ассоциации банков России, что 18% всех нарушений рекламного законодательства происходит при размещении рекламы финансовых услуг. При этом на протяжении последних трех лет количество обращений и жалоб граждан на недостоверную рекламу банковских услуг не снижается.