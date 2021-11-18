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18.11.2021 16:20
Рубрика: Экономика

Эксперт оценила позицию ФАС по рекламе банковских услуг

Текст: Михаил Загайнов
Для борьбы с недобросовестной рекламой банковских услуг необходимо ужесточить не только тарифную сетку штрафов, но и кратно увеличивать их размер за каждый последующий выявленный факт нарушения. Об этом заявила руководите проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева, комментируя намерение Федеральной антимонопольной службы усилить контроль за соблюдением рекламного законодательства со стороны кредитных учреждений.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"Большинство заявителей, которые приходят с жалобами на нарушения их прав участниками финансового рынка в своих обращениях употребляют такие обороты: "но ведь в рекламе обещали", "по телевизору сказали", "в газете написано". Правовой нигилизм и низкий уровень финансовой культуры - это основные причины того, что потребитель не осознает реального положения дел и слепо верит рекламе. Люди подписывают документы об обязательствах, не читая и не проверяя их содержания, будучи искренне уверенными, что соглашаются именно на те самые выгодные предложения, которые увидели в рекламе", - отмечает эксперт.

Фото: Владимир Веленгурин / "Комсомольская правда"
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По ее словам, существующий размер штрафов не поможет решить проблему. "Практика показывает, что пока, увы, штрафы за нарушения находятся на уровне статистической погрешности по сравнению с прибылью, которую эти нарушения приносят. Они для рынка не чувствительны. Поэтому участники финрынка продолжают распространять такую рекламу", - пояснила Лазарева.

"На наш взгляд, нужно серьезно ужесточить не только тарифную сетку штрафов, но и кратно увеличивать их размер за каждый последующий выявленный факт. Кроме того, нам кажется справедливым назначать штрафы не за рекламную кампанию с нарушениями, а за каждое рекламное сообщение, вышедшее в эфир, опубликованное в печатных СМИ и за каждого просмотревшего или прослушавшего такое сообщение в электронных СМИ. Современные системы мониторинга вполне позволяют довольно быстро определить и аудиторию, и количество показов, и переходы по ссылкам", - добавила эксперт, подчеркнув, что эти меры позволят "усилить позиции потребителя во взаимоотношениях с бизнесом, имеющим за спиной штат юристов".

Ранее заместитель руководителя ФАС Карина Таукенова заявила на совещании с представителями Ассоциации банков России, что 18% всех нарушений рекламного законодательства происходит при размещении рекламы финансовых услуг. При этом на протяжении последних трех лет количество обращений и жалоб граждан на недостоверную рекламу банковских услуг не снижается.

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