Эксперт предупредил о новом кризисе на авторынке

Вслед за кризисом микрочипов на авторынок может обрушиться кризис магнезитов. Магний необходим для алюминиевых сплавов, которые широко используются в автопроме. И без его достаточных запасов отрасль может парализовать. Такое мнение высказал эксперт маркетплейса "Банкавто" Сергей Власов.

По его словам, официальная причина проблем с добычей магния - в новых экологических правилах для заводов КНР. Им теперь необходимо укладываться в отведенные лимиты потребления электричества. В итоге часть предприятий сократила добычу наполовину, другие остановили ее совсем.

"Проблемы с добычей при этом сохранятся как минимум до конца 2021 года, а существующих запасов хватит до конца ноября. Ситуация осложняется особенностями самого магния. Им нельзя заполнить склады и хранить: примерно через три месяца металл начинает окисляться на воздухе, превращаясь в некондицию. Что будет дальше - большой вопрос", - отметил Сергей Власов и напомнил, что Европейская ассоциация автопроизводителей вместе с другими промышленными объединениями уже выступила с заявлением о грядущей нехватке магния.

Проблема усугубляется монопольным положением Китая в этой отрасли - в КНР добывается 90% всего мирового объема магния и 95% из того, что идет в итоге на рынок ЕС.

"Будущее рынка магнезитов определят ближайшие месяцы. Сценарий роста цен при этом уже намечен. И очевидно, что закрывать дыры глобального масштаба в случае чего придется за счет кошельков рядовых покупателей", - отметил эксперт.

По его данным, уже в сентябре стоимость магния выросла на 36% относительно августовской. А до конца года динамика цены может составить 150%. Очевидно, что особенно это отразится на себестоимости автомобилей премиальных марок