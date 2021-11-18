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18.11.2021 16:13
Рубрика: Экономика

Эксперт: Замедление мобильного интернета вызвано недостатком инвестиций

Текст: Олег Капранов
Снижение скорости мобильного интернета нельзя напрямую связывать с недостаточными темпами развития сетей 5G в России. Об этом "РГ" рассказали в Центре компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Средняя скорость мобильного интернета в России в ноябре снизилась до 21,7 Мб/сек. Это следует из исследования агентства TelecomDaily. По словам аналитиков, в октябре скорость мобильного интернета в сетях большой четверки (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2) составляла 24,3 Мб/сек. Снижение средней скорости передачи данных было зафиксировано впервые с 2011 года, когда в России были запущены сети LTE. Считается, что это связано с ростом трафика и увеличением нагрузки на сети. В частности, за два года объем трафика в мобильных сетях вырос более чем на 110%.

Фото: iStock
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В приросте скоростей мобильного интернета ключевую роль играют два фактора: качество и доступность сетей 4G/LTE и внедрение сетей 5G. Относительно первого фактора у нас в стране принята в целом избыточно оптимистичная самооценка, отмечает Александр Сиволобов, заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей.

"К сожалению, уже не первый год мы отстаем от мирового уровня. По данным GSMA, уровень проникновения 4G в России составляет 50-55%. Это значение находится на уровне Латинской Америки, хотя и лучше африканских стран. Есть отставание от таких государств, как Индия (63%), Малайзия, Бангладеш. Развитые и лидирующие развивающиеся страны опережают нас голову: проникновение LTE в Европе составляет 70%, в Северной Америке - 85%, в Австралии - 84%", - сообщил Сиволобов "РГ".

По словам эксперта, в России медианная скорость скачивания в мобильном интернете составляет согласно октябрьскому отчету Ookla Speedtest 17,7 Мбит/сек, в то время как в мире медианная скорость составляла в 2017 году около 35 Мбит/сек, а сейчас уже превышает 100 Мбит/сек.

Почему самостоятельное усиление сотового сигнала приводит к сбоям в работе сети

Причины отставания следует искать в низком уровне тарифов, большой протяженности страны, низкой плотности населения и недостаточности частотного ресурса. По словам эксперта, в такой ситуации, наши операторы делают все возможное, чтобы обеспечить мобильной связью широкие слои населения даже в самых удаленных точках России. Однако они попросту не обладают достаточными ресурсами, чтобы поднять медианную скорость к мировому уровню эпохи "до 5G": приблизительно 30 Мбит/сек.

Согласно Дорожной карте развития технологии 5G в России, оборудование для строительства сетей 5G будет поставлено "Ростехом" не ранее 2023 года. Оборудование будет работать в диапазоне 4,8-4,99 ГГц, который является одним из основных для развития 5G в России. После запуска в полноценном режиме сетей пятого поколения операторы смогут переформатировать частоты, используемые сетями 3G под расширение возможностей 4G и 5G.

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