Cкорость мобильного интернета в России снизилась впервые за 10 лет

Средняя скорость мобильного интернета в России в ноябре снизилась до 21,7 Мб/сек. Об этом говорится в исследовании агентства TelecomDaily.

По словам экспертов, еще в октябре скорость мобильного интернета в сетях большой четверки (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2) составляла 24,3 Мб/сек.

TelecomDaily отмечает, что снижение средней скорости передачи данных было зафиксировано впервые с 2011 года, когда в России были запущены сети LTE. Эксперты считают, что это связано с ростом трафика и увеличением нагрузки на сети. Так, за два года объем трафика в мобильных сетях вырос более чем на 110%.

"Пока это не представляет угрозу для комфорта абонентов, так как и этих ресурсов более чем достаточно для работы даже с самыми "тяжелыми" сервисами. Однако для развития сотовой связи в РФ - это тревожный сигнал", - отметил руководитель TelecomDaily Денис Кусков.

Ранее эксперты Научно-исследовательского института радио и Сколковского института науки и технологий заявили, что в 2035 году в России может появиться шестое поколение сотовой связи (6G). Основное отличие сетей шестого поколения от 5G - увеличивающееся многообразие услуг для абонентов. Так, среди сервисов могут появиться голографическая связь (цифровая передача трехмерных реалистичных изображений человека и его движений), тактильный интернет (передача данных на уровне ощущений) и цифровые "двойники" (виртуальные копии физических объектов, в том числе людей).

Кроме того, 6G будут означать эпоху интернета всего (Internet of Everything, IoE). В отличие от интернета вещей, в IoE управление будет осуществляться искусственным интеллектом.

Пиковая скорость передачи данных в сетях 6G может достигать и превышать 1 терабит в секунду.