Эксперты ЭИСИ обсудили варианты введения QR-кодов в России

При работе над законопроектами о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте законодатели должны учитывать международный опыт и отечественное региональное разнообразие. Тогда эта мера будет эффективной для стимулирования вакцинации против коронавируса и не нарушит общественное согласие. К такому мнению пришли специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в ходе круглого стола, посвященного резонансной инициативе.

Напомним, 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, в которых прописано право регионов право вводить QR-коды для посещения общественных мест, а также правила поездок на самолетах и поездах в период пандемии. Планируется, что эти меры заработают с 1 февраля следующего года, а до конца текущего парламент намерен рассмотреть эти инициативы.

По мнению руководителя Экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, хорошо, что законодатели дали себе время на работу с законопроектами. Это позволит изучить российский и зарубежный опыт использования QR-кодов и выбрать лучшие практики, считает он.

Один из примеров - Израиль, в этой стране ковидные паспорта действуют уже год, напомнил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Итог - более 70% взрослого населения вакцинировано от коронавируса, около 60% прошли ревакцинацию, в декабре страна откроется для туристов. "Эти меры носят характер стимуляции: не желая людей заставлять жестко, они поощряют большее количество людей вакцинироваться и проходить все необходимые процедуры", - отметил Мартынов.

Есть что почерпнуть и внутри России, ведь QR-коды в том или ином виде используются в десятках субъектов Федерации, уверена руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Сейчас, рассказала она, QR-коды используются на транспорте в шести регионах. Причем правила везде свои. Так, в Камчатском крае код необходим для поездок межмуниципальных автобусах и перелетах по местным направлениям. В Башкирии - для междугородних автобусных поездок, а в Чечне - на общественном транспорте, в Хабаровском крае - на железнодорожном.

По мнению Кислицыной, хорошая практика - так называемый принцип светофора, который используется, например, в Ленинградской области, Краснодарском крае и в Республике Алтай. "Они вводили ограничения в рамках региона в зависимости от развития ситуации в каждом муниципалитете", - пояснила она.

"Учитывая размер и разнообразие страны, наш путь безусловно, "светофорный", - полагает Глеб Кузнецов. - Красный, желтый и зеленый цвета должны включаться в зависимости от эпидемических показателей, не надо приравнивать всех под одну гребенку, по самому жесткому варианту".

"Я надеюсь, что за следующий месяц законодатели смогут сформулировать критерии и для светофорного пути, и для подтверждения иммунного статуса разными способами, а не только прививкой. В конце концов, от удобства системы, которую предлагают ввести, зависит общественная стабильность и общественное согласие", - подчеркнул эксперт.