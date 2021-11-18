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18.11.2021 15:24
Рубрика: В мире

Эвакуированный из Кабула гражданин Украины попросит гражданство РФ

Текст: Марина Алешина

Гражданин Украины афганского происхождения, который воспользовался возможностью улететь из Кабула бортом Минобороны РФ, хочет попросить российское гражданство.

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"В Украину я не могу поехать, возможности нет​​​. Я хочу гражданство России получить. Я надеюсь, что получу российское гражданство", - заявил Сургун Мангал на борту военно-транспортного самолета Ил-76. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, россияне были эвакуированы из Афганистана по поручению президента РФ Владимира Путина. "Там не только граждане России, но и граждане некоторых стран ОДКБ и из других стран", - уточнил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, этим людям понадобилось уехать "с учетом того, что там крайне и крайне беспокойно".

В Минобороны сообщили, что три самолета военно-транспортной авиации военно-космических сил РФ вылетели с аэродрома Чкаловский для эвакуации из Афганистана более 380 человек.

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