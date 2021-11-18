Минобороны РФ эвакуировало из Афганистана более 380 человек

Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России проводят эвакуацию из Афганистана более 380 граждан РФ, а также Беларуси, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. Как сообщили в военном ведомстве, министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил создать для вывоза людей авиационную группировку, которая вылетела с аэродрома Чкаловский в Кабул. Каждый борт доставил в Афганистан 36 тонн гуманитарного груза от Российской Федерации.

Для оказания медицинской помощи гражданам России и других стран на борту каждого самолета находятся бригады военных медиков, у которых есть необходимое медицинское оборудование и медикаменты.

Кроме того, на всех самолетах сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Ранее, 25 августа, военные самолетами из Афганистана эвакуировали около 400 граждан Российской Федерации, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.