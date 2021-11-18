"Газпром" снова стал лидером по выручке в России

"Газпром" вернул себе лидерство среди крупнейших российских компаний по выручке. Это следует из рейтинга РБК 500. Годом ранее первое место в рейтинге заняла "Роснефть".

Согласно данным рейтинга, выручка "Газпрома" за 2020 год составила 6,3 млрд долларов, а "Роснефти" - 5,4 млрд.

Как отмечается в исследовании, "Газпрому" помогла ситуация на мировом рынке газа и нефти - если потребление первого сократилось в 2020 году на 2,3%, то использование нефти - на 9,3%.

Третье место в рейтинге заняла компания "Лукойл" с выручкой 5,2 млрд долларов. Также в ТОП-5 вошли "Сбербанк" (3,4 млрд долларов) и РЖД (2,2 млрд долларов).

При этом совокупная выручка российских компаний в 2020 году снизилась впервые с 2014 года. Она сократилась на 4,9% - до 84,9 трлн рублей.

Ранее агентство Fitch предсказало, что доходы России от нефти и газа вырастут в этом году на 70% и принесут в бюджет РФ 9 трлн рублей.