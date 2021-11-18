Глава МВД Болгарии обвинил Турцию во вмешательстве в выборы

"Поведение Турции во время выборов в Болгарии можно толковать как вмешательство в наши внутренние дела", - заявил Рашков в ходе брифинга. По его словам, в СМИ южной соседки Болгарии велась активная кампания в пользу кандидата в президенты от протурецкой партии ДПС Мустафы Карадайы.

С послом Турции в Софии уже была проведена профилактическая беседа в МИД Болгарии. В ходе разговора главе дипмиссии указали на необходимость официальным представителям Анкары воздержаться от пропагандистских политических посланий, касающихся выборов.

Напомним, в минувшее воскресенье в Болгарии прошли президентские и парламентские выборы. В результате голосования в законодательный орган страны ДПС оказалась третьей по силе партией. Кто займет пост главы государства, в первом туре выявить не удалось, однако кандидатура Карадайы уже не рассматривается.