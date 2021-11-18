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18.11.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Hyundai представил Ioniq Seven - предтечу полноразмерного электрокроссовера

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

В рамках автосалона в Лос-Анджелесе компания Hyundai представила концептуальный полноразмерный кроссовер Ioniq Seven с электрической силовой установкой. В будущем у новинки должна появиться серийная версия.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Концепт Hyundai Ioniq Seven в большей степени демонстрирует дизайн новинки и то, каким может быть интерьер кроссовера без двигателя внутреннего сгорания. Hyundai Ioniq Seven создан на платформе E-GMP, на которой уже построены Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60, поэтому новый кроссовер также получил 800-вольтную архитектуру.

Известно, что размер колёсной базы составляет 3.2 метра, и он в полной мере реализуется для обеспечения комфортного расположения водителя и пассажиров. Да, главной интригой на этапе тизеров был салон. Задние двери открываются против хода, что при условии открытых передних дверей и отсутствии центральной стойки предоставляет беспрепятственный и комфортабельный доступ. Внутри встречает гостиная с угловым диваном и вращающимися креслами, а за создание атмосферы отвечают светильники "под свечи" в дверях кроссовера.

О параметрах силовой установки в Hyundai не рассказали, ограничившись лишь автономностью: более 483 км на одной зарядке. С 10 до 80% батарею можно подзарядить всего за 10 минут.

Пока понятно одно: компания Hyundai планирует выпуск полноразмерного электрического SUV, но вот какие решения достанутся ему от продемонстрированного в рамках автосалона в Лос-Анджелесе концепта, неизвестно.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai