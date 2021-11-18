Юрист одобрила намерение ФАС усилить контроль за рекламой финансовых услуг

Инициатива Федеральной антимонопольной службы о необходимости более строгих мер в отношении нарушителей рекламного законодательства при продвижении финансовых услуг является своевременной и необходимой. Об этом заявила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

По ее словам, банки часто злоупотребляют невнимательностью клиентов, а иногда намеренно вводят их в заблуждение для того, чтобы получить максимальную прибыль.

"Минимальное наказание совершенно несоразмерно тем нарушениям, которые допускают финансовые организации. Более того, это абсолютно несоразмерно той сверхприбыли, которую они получают от своих неправомерных действий. Поэтому применение наказания в максимальном размере совершенно обоснованно и справедливо", - пояснила юрист.

Гусятникова добавила, что подобная мера будет эффективнее, чем внесение изменений в действующее законодательство. "(Она) может применяться уже сейчас, без многолетних обсуждений и споров. Уверена, что это положительно повлияет на дисциплину в банковском секторе", - подчеркнула эксперт.

Ранее заместитель руководителя ФАС Карина Таукенова заявила на совещании с представителями Ассоциации банков России, что 18% всех нарушений рекламного законодательства происходит при размещении рекламы финансовых услуг. При этом на протяжении последних трех лет количество обращений и жалоб граждан на недостоверную рекламу банковских услуг не снижается.

Таукенова отметила, что ФАС усилит контроль за рекламой финансовых услуг. Кроме того, в ведомстве считают, что при отсутствии смягчающих обстоятельств нарушителям необходимо назначать административные штрафы в размере, близком к максимально предусмотренной законом мере.