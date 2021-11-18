"Можно сказать, достали": Лавров прокомментировал переписку с Маасом и Ле Дрианом

Дипломатическая переписка главы МИД РФ Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом по поводу возможной министерской встречи "нормандской четверки" наглядно показывает, как Киев саботирует Минские соглашения. Об этом заявил сам Лавров по итогам расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел, передает РИА Новости.

"Что касается опубликованной переписки, я думаю, что она достаточно красноречиво излагает суть вопроса. Не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении Минских договоренностей. Они не хотят выполнять "Минск", они хотят его переписать", - отметил Лавров.

Он также еще раз пояснил, почему на Смоленской площади пошли на этот нестандартный шаг и предали гласности переписку трех министров. "Ну, все люди. Можно сказать - достали. Самим же моим коллегам, наверное, не очень прилично таким образом себя вести. Они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Было примерно так", - заключил шеф российской дипломатии.