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18.11.2021 13:47
Рубрика: Дороги

На трассах "Автодора" снизят разрешенную скорость

Текст: Евгений Гайва
Максимальная разрешенная скорость движения на сети дорог госкомпании "Автодор" будет снижена до 110 км/ч на зимний период, до 15 апреля 2022 года. Об этом сообщили в госкомпании.
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Фото: Александр Корольков
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"Скоростной режим меняется на 598 километрах, где в летний период водителям легковых автомобилей разрешено разгоняться до 130 км/ч. Это почти на всей протяженности трассы М-11 "Нева" от 58-го км в Московской области до Санкт-Петербурга, а также на 34 километрах обхода Новая Усмань на М-4 "Дон", - пояснили в "Автодоре".

Такой шаг предпринят в целях обеспечения безопасности.

На тех участках, где разрешено ездить со скоростью в 110 км/ч, изменений на зимний период не планируется, добавили в госкомпании. При этом автомобилистов попросили соблюдать Правила дорожного движения и в снегопад, туман, при других неблагоприятных метеоусловиях снижать скорость движения до уровня, позволяющего совершить экстренное торможение, а также увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля.