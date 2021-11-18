На трассах "Автодора" снизят разрешенную скорость

Максимальная разрешенная скорость движения на сети дорог госкомпании "Автодор" будет снижена до 110 км/ч на зимний период, до 15 апреля 2022 года. Об этом сообщили в госкомпании.

"Скоростной режим меняется на 598 километрах, где в летний период водителям легковых автомобилей разрешено разгоняться до 130 км/ч. Это почти на всей протяженности трассы М-11 "Нева" от 58-го км в Московской области до Санкт-Петербурга, а также на 34 километрах обхода Новая Усмань на М-4 "Дон", - пояснили в "Автодоре".

Такой шаг предпринят в целях обеспечения безопасности.

На тех участках, где разрешено ездить со скоростью в 110 км/ч, изменений на зимний период не планируется, добавили в госкомпании. При этом автомобилистов попросили соблюдать Правила дорожного движения и в снегопад, туман, при других неблагоприятных метеоусловиях снижать скорость движения до уровня, позволяющего совершить экстренное торможение, а также увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля.