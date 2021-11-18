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18.11.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

На Украине нашли очень редкий прототип ЗАЗа 70-х годов

Текст: Михаил Азнавуров

На Украине нашли чудом сохранившийся до наших дней опытный автомобиль ЗАЗ-"Перспектива". Это переднеприводный переднемоторный двухдверный седан, который в трех экземплярах построили в конце 70-х годов, сообщил паблик "Украинские автомобили" в соцсети Facebook.com.

Фото: www.auto.ru
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По дизайну "Перспектива" отдаленно напоминает Volkswagen Polo первого поколения. Серийного воплощения разработка не получила, хотя ее считают ранним плодом работы над ЗАЗ-1102 "Таврия", который выпускался в 1987-1998 гг.

Машина дожила до наших дней только благодаря тому, что ее в свое время после завершения цикла заводских тестов выкупил для личного пользования водитель-испытатель Иван Кошкин. В 2020 году у уже пожилого Кошкина машину приобрели энтузиасты автостарины. В ближайшее время ее планируют отреставрировать.

Напомним, с 1960 по 1987 год Запорожский автозавод производил только заднемоторные заднеприводные автомобили, так что на момент конца 70-х "Перспектива" была принципиальной инновацией для предприятия.