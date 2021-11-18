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18.11.2021 11:14
Рубрика: Общество

Названа диета, которая укрепит организм во время коронавируса

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева считает, что при лечении COVID-19 лучше всего придерживаться средиземноморской диеты. По мнению медика, она поможет организму быстрее справиться с болезнью.

Фото: iStock
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Алексеева пояснила, что в средиземноморской диете содержатся продукты, разжижающие кровь, витамин С и цинк, которые мешают размножению вируса. Речь идет об оливковом масле, болгарском перце, помидорах, сельдерее, огурцах, куриных яйцах, жирной рыбе и цельнозерновом хлебе, рассказала Лариса Алексеева в беседе с URA.RU.

Терапевт также отметила, что, если нет возможности использовать вышеперечисленные продукты, можно есть крупы - гречку, овсянку. "Главное, не нагружать организм, не заказывать фаст-фуды, которые создают большую нагрузку и организму не хватает сил на борьбу с инфекцией", - подчеркнула эксперт.

Ранее заведующая неврологическим отделением Санкт-Петербургского госпиталя для ветеранов войн Оксана Овдиенко объяснила, чем опасны при COVID-19 чай, кофе, перец и горчица. Она пояснила, что в этих продуктах содержится большое количество полифенолов (они способствуют снижению эффективности природных антикоагулянтов) и фитатов (они уменьшают степень усвояемости организмом минеральных веществ). Их употребление в период болезни лучше ограничить.

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