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Названа причина смерти актера "Ночного дозора" Игоря Савочкина

Новости
    18.11.2021, 16:00
Текст:   Олег Усков

Названа предварительная причиной смерти актера Игоря Савочкина, скончавшегося вчера на 59-м году жизни. По информации Mash, у актера были проблемы с печенью.

Как сообщает источник, у Савочкина "произошла печеночная декомпрессия", кроме того, он боролся с раком.

Напомним: неделю назад артист обратился за помощью к врачам из-за болей в спине и был госпитализирован.

Савочкин родился в 1963 году в Саратовской области. Среди работ - картины "Жесть", "Черная молния", "Адмиралъ", "Левиафан", "Легенда о Коловрате", "Ночной" и "Дневной" "Дозоры".

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