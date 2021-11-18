Названа причина смерти актера "Ночного дозора" Игоря Савочкина

Названа предварительная причиной смерти актера Игоря Савочкина, скончавшегося вчера на 59-м году жизни. По информации Mash, у актера были проблемы с печенью.

Как сообщает источник, у Савочкина "произошла печеночная декомпрессия", кроме того, он боролся с раком.

Напомним: неделю назад артист обратился за помощью к врачам из-за болей в спине и был госпитализирован.

Савочкин родился в 1963 году в Саратовской области. Среди работ - картины "Жесть", "Черная молния", "Адмиралъ", "Левиафан", "Легенда о Коловрате", "Ночной" и "Дневной" "Дозоры".