Названы самые высокооплачиваемые молодые специалисты

Программист, разработчик на Си Шарп (C#) с работой на удаленном доступе стал самой высокооплачиваемой работой среди молодых специалистов: ему предложат до 360 тысяч рублей в месяц. Потребуется некоторый опыт работы и умение соблюдать коммерческую тайну.

Об этом сообщил портал "Работа.ру" по итогам мониторинга базы вакансий для молодых специалистов. Среди других вакансий - слесарь-монтажник в городе Жуковском, которому будут платить до 100 тысяч рублей в месяц, а также мужской парикмахер в Екатеринбурге с окладом до 90 тысяч, пиццамейкер в Новосибирске с зарплатой до 85 тысяч рублей и бариста в Москве - до 80 тысяч.

По традиции программисты почти во всех рейтингах занимают первые места по уровню зарплаты. В августе портал Superjob сообщал, что оклад программистов превысил 400 тысяч рублей в месяц. Кроме того, на высокие зарплаты могут рассчитывать руководители среднего звена на производстве (360 тысяч рублей), в сфере HR (120 тысяч) и продаж (100 тысяч).