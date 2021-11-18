Новый Nissan X-Trail стал мощнее и экономичнее

Компактный кроссовер Nissan Rogue / X-Trail нового поколения T33 выпускают чуть больше года, но Nissan Motor уже представил глубоко модернизированную версию модели - в ней заменен двигатель.

Вместо 2,5-литрового бензинового мотора PR25DD в Rogue / X-Trail с 2022 года планируют устанавливать 1,5-литровый 3-цилиндровый бензиновый турбоагрегат серии VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия, его мощность 201 л.с., крутящий момент - 305 Нм. Относительно старого у этого мотора на 11% выше мощность и на 24% выше крутящий момент при меньшем номинальном значении среднего расхода топлива - на 10% (7,1 л/100 км).

Первыми кроссовер с новым мотором получат США и Канада. Новые двигатели поступают с моторного завода компании в Дечерде штата Теннесси, на модернизацию которого Nissan Motor потратил 1,25 миллиардов долларов (около 90 миллиардов рублей).

Технология VC-Turbo постоянно и незаметно для водителя изменяет степень сжатия с помощью системы рычагов, которые поднимают или опускают верхнюю мертвую точку (ВМТ) поршней, тем самым позволяя добиться наилучших характеристик мощности и экономичности. Высокая степень сжатия в принципе делает работу двигателя более эффективной, однако в определенных режимах появляется риск взрывного сгорания (детонации). С другой стороны, низкая степень сжатия позволяет избежать детонации и развивать высокую мощность и крутящий момент.

Заметим, в России до сих пор выпускается и продается X-Trail предыдущего поколения T32. У нас автомобиль стоит минимум 2 000 000 рублей за версию с 2,0-литровым 144-сильным мотором, "механикой" и передним приводом.