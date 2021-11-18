Опубликованы результаты третьего розыгрыша призов среди вакцинированных

На сайте Бонусзаздоровье.рф опубликованы номера 506 сертификатов победителей очередного, третьего по счету розыгрыша денежных призов среди привившихся от COVID-19. Они получат по 100 тысяч рублей.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Первые два тиража состоялись в сентябре и октябре, в них приняли участие почти 46 миллионов человек, 994 участника стали победителями.
Розыгрыш проводится среди граждан старше 18 лет, получивших сертификат о вакцинации. Всего будет разыграно 1000 денежных призов по 100 000 рублей.
Четвертый, заключительный тираж пройдет 14 декабря. Узнать результаты можно на портале госуслуг и на сайте Бонусзаздоровье.рф.