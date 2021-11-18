Опубликованы результаты третьего розыгрыша призов среди вакцинированных

Первые два тиража состоялись в сентябре и октябре, в них приняли участие почти 46 миллионов человек, 994 участника стали победителями.

Розыгрыш проводится среди граждан старше 18 лет, получивших сертификат о вакцинации. Всего будет разыграно 1000 денежных призов по 100 000 рублей.

Четвертый, заключительный тираж пройдет 14 декабря. Узнать результаты можно на портале госуслуг и на сайте Бонусзаздоровье.рф.