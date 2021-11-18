Песков назвал темы предстоящего разговора Путина с Байденом

Ситуация вокруг Украины и действия НАТО у российских границ - вот вопросы, которые обсудят президенты России и США на предстоящих переговорах.

"Естественно, Украина. Много споров вокруг Украины", - ответил на соответствующий вопрос в эфире Первого канала пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также на повестке крайне провокационные действия вооруженных сил НАТО у границ России, сказал он. Действия Альянса вызывают обеспокоенность и диктуют необходимость адекватных мер. "Но принимая эти меры, мы все-таки действуем на своей территории", - заметил Песков.

Говоря о формате встречи, пресс-секретарь российского лидера пояснил, что более предпочтителен для начала видеоформат, но все будет зависеть от решений Владимира Путина и Джо Байдена. При этом до сих пор нет определенности по срокам переговоров - они могут состояться как до нового года, так и после.