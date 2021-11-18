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18.11.2021 13:42
Рубрика: Власть

Песков заявил о технологической готовности запуска "Северного потока-2"

Текст: Кира Латухина
Выполняются все формальности, чтобы состоялась сертификация проекта "Северный поток-2", технологически все готово к запуску, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге Пескова попросили прокомментировать сообщения из ФРГ, что поставки по "Северному потоку-2" якобы могут быть не раньше марта. "Сейчас гадать по срокам - дело неблагодарное, и мы не хотели бы этого делать", - ответил Песков.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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"Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "Компания выполняет все бюрократические и юридические формальности, чтобы процедура сертификации состоялась, и дальше просто нужно ждать, когда это произойдет", - пояснил он. "Технологически все готово", - заверил Песков.

На вопрос, хватит ли у "Газпрома" "голубого топлива" на заполнение нового газопровода, пресс-секретарь российского президента предложил не ориентироваться на аналитиков, а спрашивать в "Газпроме". "Это самая надежная информация от первоисточника", - уточнил он. "Газпром" поставлял и поставляет столько, сколько у него просят дополнительно в рамках условий, предусмотренных контрактами, заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Газопровод "Северный поток-2"

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