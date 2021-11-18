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18.11.2021 09:35
Рубрика: Экономика

Платить будут из взносов: Дачников предупредили о зимних штрафах

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Садовым некоммерческим товариществам (СНТ) зимой грозит штраф за неубранный снег. Об этом заявила юрист общественной приемной Союза садоводов России Надия Айнетдинова.

Фото: Александр Корольков
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По ее словам, за обеспечение проезда к СНТ отвечает администрация самого товарищества.

"Если (СНТ. - Прим. ред.) не убирает снег на землях общего пользования, то таким образом оно совершает административное правонарушение, и будут штрафовать юридическое лицо. Оно не соблюдает требования об обеспечении доступа всем службам экстренной помощи", - отметила эксперт в комментарии Ura.ru.

При этом платить штраф будут из взносов членов товарищества, добавила она.

Председатель Общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов отмечает, что подобные штрафы СНТ получают редко - инспекторы "закрывают глаза" на большинство нарушений, которых в любом товариществе "очень много".

"На товарищество штраф где-то 100 тысяч рублей, а в кассе - ноль рублей. А как взыскивать? Денег нет, а там одни старушки", - отметил Туманов.

Фото: РИА Новости
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Ранее юрист рассказал о штрафах, которые грозят дачникам из-за сорняков. Наказание грозит, прежде всего, владельцам участков, расположенных на землях сельхозназначения. В случае появления на участке, например, одуванчика, чертополоха или борщевика, предусмотрена ответственность за нецелевое использование земли.

В этих случаях штраф составит 0,5-1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей. Если же кадастровая стоимость не определена, то владельцу придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей.

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