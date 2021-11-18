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18.11.2021 11:26
Рубрика: Легковые авто

Появилась схема покупки машин без дилерских наценок

Текст: Майя Бирюкова
Ситуация с дефицитом автомобилей и навязыванием "допов" дилерами породила новую услугу. В России активизировались посредники, готовые за относительно небольшие деньги якобы готовы содействовать покупке машины без переплаты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О новой схеме рассказала "Газета.ру". В интернете появилось немало объявлений о посреднических услугах в покупке новых автомобилей. За подбор подходящего варианта и обход "допов" помощники берут 20-50 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Посредники уверяют потенциальных покупателей в том, что имеют доступ к базам дистрибьюторов, у которых дилеры выкупают автомобили. Они якобы готовы забронировать конкретный автомобиль для клиента еще до того, как он будет отгружен в автосалон. Таким образом покупатель сэкономит на дилерской наценке.

Один из таких посредников в телефонном разговоре рассказал о преувеличенном дефиците новых автомобилей на рынке: мол, машин полно, а ажиотаж создан искусственно. Свои услуги он оценил в 20 тысяч рублей, пообещал заключить договор на их оказание, а контракт на покупку автомобиля подписывать уже с дилером.

Другой посредник в беседе предложил за 50 тысяч рублей помочь в покупке BMW X3 без "допов". Он также рассказал о том, что одному из клиентов удалось с его помощью купить BMW X5 на миллион дешевле, чем предлагал дилер. От клиента требуется лишь определиться с моделью и комплектацией, а затем оплатить посреднические услуги.

Третий посредник оценил свою помощь в 20-30 процентов от суммы выгоды, полученной владельцем при покупке нового автомобиля. Рассчитаться он предложил после подбора варианта и оформить сделку как договор между физлицами.

Представители дилерских компаний предупреждают о том, что все "серые" схемы отслеживаются, а подобные сделки могут иметь большой риск для клиента. В теории может быть, что в обход работодателя таким образом действует сотрудник дилерского центра, но ему в любом случае придется объясняться с начальством, почему он продал машину без "допов". Но скорее всего авторы подобных объявлений - обычные мошенники.

Юристы предупреждают, что правовой статус такого посредника непонятен. Даже при наличии договора с ним будет сложно что-либо доказать и вернуть. Если в дилерском центре начнется служебная проверка, то могут быть выявлены признаки коммерческого подкупа, а это грозит неприятностями самому покупателю.